HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de korkunç cinayet! Gözünü kırpmadan defalarca ateş etti

İzmir'de korkunç cinayet! Gözünü kırpmadan defalarca ateş etti

24.08.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sabah saatlerinde bir cinayet işlendi. Konak'ta bir otoparkta meydana gelen olayın ortaya çıkan görüntülerinde kalabalık grubun ayak üstü tartıştığı ve şüphelilerden Soykan A.’nın, Selami Arslan’a defalarca ateş ettiği yer aldı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de korkunç cinayet! Gözünü kırpmadan defalarca ateş etti

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirilen Selami Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde, 7 adet boş kovan olduğu ve aracın sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

husumetlisinin-silahli-saldirisinda-oldu-2-_1030_dhaphoto4

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Otoparkta işlenen korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kalabalık grubun ayak üstü tartıştığı ve şüphelilerden Soykan A.’nın, Selami Arslan’a defalarca ateş ettiği yer aldı.

husumetlisinin-silahli-saldirisinda-oldu-2-_1030_dhaphoto5

AW015701_02

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cinayet şüphelisinin, hayatını kaybeden Süleyman Arslan’ın kardeşi olan B.A. ile aralarında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan sabah duruşması olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

husumetlisinin-silahli-saldirisinda-oldu-2-_1030_dhaphoto9

Kaynak: İHA-DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'a yanıt! 'Asla CHP'de yerleri yok'Erdoğan'a yanıt! 'Asla CHP'de yerleri yok'
İsviçre'den 'devletsiz' sayılan Afganlarla ilgili dikkat çeken karar! İsviçre'den 'devletsiz' sayılan Afganlarla ilgili dikkat çeken karar!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.