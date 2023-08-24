İzmir'de korkunç cinayet! Gözünü kırpmadan defalarca ateş etti

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirilen Selami Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde, 7 adet boş kovan olduğu ve aracın sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Otoparkta işlenen korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kalabalık grubun ayak üstü tartıştığı ve şüphelilerden Soykan A.’nın, Selami Arslan’a defalarca ateş ettiği yer aldı.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cinayet şüphelisinin, hayatını kaybeden Süleyman Arslan’ın kardeşi olan B.A. ile aralarında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan sabah duruşması olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA-DHA

