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İzmir'de korkunç olay! Kanser hastası babasını 20 yerinden bıçakladı

05.09.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 26 yaşındaki A.V., kanser hastası olduğu ve kemoterapi gördüğü öğrenilen babası Kazım Vurgun'u (68) 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Vurgun'un öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken gözaltına alınan A.V. babasını neden öldürdüğünü itiraf etti.

Korkunç olay, İzmir Buca'da meydana geldi. Çıkan tartışma sonucunda 26 yaşındaki A.V., kanser hastası olduğu ve kemoterapi gördüğü öğrenilen babası Kazım Vurgun'u 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Vurgun ölüm haberini duyan yakınları sinir krizi geçirirken A.V.'nin ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını ileri sürüldü.

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KAÇMAYA ÇALIŞAN BABASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, saat 04.00 sıralarında Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi yakınındaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası olduğu öğrenilen Kazım Vurgun, kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 sokakta bulunan müstakil eve taşındı. Burada yalnız yaşayan iki çocuk babası Vurgun'un, oğlu A.V. ile uzun bir süredir konuşmadığı ve yeni evine geldiği için oğlu ile barıştığı öğrenildi. Bugün tekrar ziyarete gelen A.V. ile babası Kazım Vurgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.V. evde bulunan bıçakla, babasına saldırdı. Bu sırada kaçmaya çalışan Kazım Vurgun, sırtına aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, suç aleti ile birlikte A.V.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kazım Vurgun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kazım Vurgun'un öldüğünü öğrenen bir yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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İFADESİNDE NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan A.V. ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü. Kazım Vurgun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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