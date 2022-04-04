HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de korkunç olay! Necati Bakırcı arkadaşı tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de korkunç olay! Necati Bakırcı arkadaşı tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi

04.04.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 24 yaşındaki Necati Bakırcı, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan gencin yakınları sinir krizi geçirirken şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de korkunç olay! Necati Bakırcı arkadaşı tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir Konak'ta 24 yaşındaki Necati Bakırcı, çıkan tartışma sonucunda arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Bakırcı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin yakınları sinir krizi geçirirken polis, Bakırcı'nın katil zanlısını gözaltına aldı.

AW586387_01 (1)

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Atilla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Bakırcı (24) ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından E.S., Bakırcı’yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakırcı kanlar içinde yere yığılırken, E.S., ise suç aleti ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

AW586387_02 (1)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakırcı, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bakırcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı’nın ölüm haberini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Bakırcı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli E.S., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular ne zaman gelecek? 4 Nisan 2022 PazartesiSular ne zaman gelecek? 4 Nisan 2022 Pazartesi
Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! MSB harekete geçtiGörüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! MSB harekete geçti
Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtıTrajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Rusya'dan flaş Mariupol açıklaması! 'Türkiye'nin girişimiyle...'

Rusya'dan flaş Mariupol açıklaması! 'Türkiye'nin girişimiyle...'

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

10 TL ile 500 bin TL kazandı! 'Zaman geçtikçe olayın bilincine vardım'

10 TL ile 500 bin TL kazandı! 'Zaman geçtikçe olayın bilincine vardım'

Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.