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İzmir'de korkunç olay: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni ise kan dondurdu

19.04.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen 72 yaşındaki baba tutuklandı. Zanlının, ifadesinde, işe gitmesi için uyandırmaya çalıştığı oğlunun kendisini itmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, evdeki tüfekle ateş açtığını, amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

İzmir'de korkunç olay: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni ise kan dondurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için oğluyla tartışan baba, öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak'taki evinde dün sabah oğlu Hasan Hüseyin K.'yi (36) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.M.K.'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İŞE KALKMADIĞI İÇİN ÖZ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Zanlının, ifadesinde, işe gitmesi için uyandırmaya çalıştığı oğlunun kendisini itmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, evdeki tüfekle ateş açtığını, amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi. (AA)

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