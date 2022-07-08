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İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir bayram namazı saati...

08.07.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu olurken Kurban Bayramı öncesi birçok vatandaş konuya arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Kurban Bayramı'nın ilk günü, vatandaşlar sabah camilere gidip bayram namazı kılacak. Peki İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü İzmir'de bayram namazı saati...

İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir bayram namazı saati...

İzmir bayram namazı saati günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde her il için ayrı ayrı namaz saatleri bilgisini paylaştı. Peki İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü İzmir'de bayram namazı saati ve detaylar haberimizde...

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerine göre İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06.29'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı İzmir
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