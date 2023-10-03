İzmir'de polis memuru dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı, Elvin Özütaştan hayatını kaybetti

Olay, saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 100/1 sokakta meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan A.E.Ö., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı F.K.B. ile sokakta karşılaştı. A.E.Ö., iddiaya göre bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve F.K.B. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu A.E.Ö. beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile F.K.B. vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

Polis memuru A.E.Ö.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis memuru A.E.Ö. olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan F.K.B. ile Özütaştan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulanslarla F.K.B., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atütark Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Elvin Özütaştan

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında sağ omzuna 2, sol omuzuna 3, bel bölgesine 1, sırtına ise 1 olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden F.K.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis ekipleri, şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

