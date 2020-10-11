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İzmir'de sahte alkol can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 10'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

İzmir'de, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili soruşturmasını titizlikle devam ettiriyor.

İzmir'de sahte alkol can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 10'a yükseldi

İzmir’in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen bazı kişiler, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı.

ÖLÜ SAYISI 10 YÜKSELDİ

Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Nihat Karaoğlan (68) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün itibarıyla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde tedavi gören İlhami Kalfa ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Yılmaz'ın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Hüseyin Yılmaz ve İlhami Kalfa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili soruşturmasını titizlikle devam ettiriyor.

Kaynak: İHA

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