İzmir’de seyir halindeki TIR alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Bornova'dan Kemalpaşa yönüne gitmekten olan Harun T. idaresindeki TIR, Belkahve Geçidi'ne gelirken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

TIR sürücüsü Harun T, dumanları fark ederek aracını emniyet şeridine çekti. Harun T.’nin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ön bölümünün tamamı yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi. Söndürme işlemi sonrasında TIR kullanılamaz hale gelirken, TIR'ın yandığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Telefon kamerası görüntülerinde alevler içinde yanan TIR'dan patlama seslerinin geldiği duyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. (İHA)

