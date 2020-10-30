İzmir'de şiddetli deprem! Uzmanlardan ilk açıklama

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara bölgesinde birçok ilde hissedildi.

'BUNUN ARKASINDAN 6'YA VARAN ARTÇILAR OLACAKTIR'

Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi.

Tüysüz, "Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur" diye konuştu.

