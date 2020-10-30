HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de şiddetli deprem! Uzmanlardan ilk açıklama

İzmir'de şiddetli deprem! Uzmanlardan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

İzmir Seferihisar'da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilirken Prof. Dr. Okan Tüysüz "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" açıklamasını yaptı.

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara bölgesinde birçok ilde hissedildi.

'BUNUN ARKASINDAN 6'YA VARAN ARTÇILAR OLACAKTIR'

Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi.

Tüysüz, "Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor!
İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor!
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de deprem: Birçok ilde hissedildi
İzmir'de şiddetli deprem
Ümit Özdağ'dan disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama: Bu kabul edilebilir değildir
Ümit Özdağ'dan disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama: Bu kabul edilebilir değildir
Karabük için alarm zilleri çalıyor! Korkutan açıklama: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Ali Fuat Cebesoy anlatıyor
Ali Fuat Cebesoy anlatıyor
Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, koronavirüse yakalandı
Dünyanın en uzun insanı Sultan, koronaya yakalandı
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son durum
Başkan Böcek'ten sevindiren haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.