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İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 06:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarının ardından su baskınları etkili oldu. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve araçlar sular altında kaldı.

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ege’de salı gününden itibaren yağış bekleniyor uyarısının ardından, İzmir’de gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve araç sular altında kaldı. Karabağlar Umut Mahallesi 3826. Sokakta birçok evi su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini basan suyu tahliye etmeye çalışırken diğer yandan itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evlerin içine dolan sular talihliye edilirken, vatandaşlar da ekiplere eşlik etti. Evi su basan vatandaşlardan Yılmaz Çiftçi, mahallenin arkasında bulunan derenin üstüne kömürlük yapıldığını iddia ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Belediyeye defalarca söyledik, arka taraf berbat bir durumda. Sular evimize taşmış durumda, zararımızı kim ödeyecek. Mutfağımız, odalar berbat durumda. Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar. Gece Allah’tan fark ettik. Fark etmesek bittik” dedi.

Yer yer bazı kanallarda taşmalar da meydana gelirken, ekiplerce gece boyunca teyakkuzda kalarak, ihbarları değerlendirdi.

Öte yandan Gaziemir Karabağlar ilçesi istikameti Yeşillik Caddesi’nde sağanak yağıştan dolayı cadde sular altında kalırken, bazı araçlar arızalandı. Dükkanı olan vatandaşlar ise dükkanlarını su basması tehlikesine karşın teyakkuza geçti. Yol kenarına araçlarını park ederek, yağışın etkisini azaltmasını bekleyen vatandaşlara polis ekipleri yardımcı olurken, diğer yandan bazı vatandaşlar dükkanların içerisindeki malzemeleri dışarı çıkararak koruma altına almak istedi. Aşırı yağıştan dolayı polis ekipleri cadde de trafik akışını bir süreliğine tek şeritten devam ettirirken, yol kenarında bekleme yapan araçların da gitmesiyle birlikte cadde trafik akışı normale döndü.

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