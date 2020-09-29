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İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişiler kurtulmak için fırına sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 07:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, eğlence merkezi çalışanları canlarını korumak için bir ekmek fırınına sığınırken, olayda silahla vurulan bir kişi yaralandı.

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişiler kurtulmak için fırına sığındı

Olay, gece saatlerinde Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir eğlence merkezi çalışanlarından Murat Y. (51), ekmek almak için fırına girdi. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Murat Y’nin ardından fırına doğru silahını ateşledi. Mermi fırının camına isabet ederken, bu esnada eğlence merkezi çalışanlarından iki kişi de canlarını korumak için fırına sığındı. Fırın çalışanları dahil herkes yere yatarak canlarını korumak isterken, saldırgan kısa bir süre fırının içerisini girip dışarı çıktı.

KAÇMAK İSTERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Saldırganın dışarı çıkması ile birlikte Murat Y. de fırından çıkarak hızla olay yerinden kaçmak isterken, saldırgan silahını tekrar ateşleyerek Murat Y’yi vurdu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince bacaklarından yaralı olan Murat Y., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat Y., daha sonra İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı sonucu şüpheli bindiği hafif ticari araç ile olay yerinden hızla uzaklaşırken, şahsı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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