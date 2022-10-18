HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de şoke eden operasyon! 2 depoya baskın yapıldı, bin ton ele geçirildi... İmha edilecek

İzmir'de şoke eden operasyon! 2 depoya baskın yapıldı, bin ton ele geçirildi... İmha edilecek

18.10.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekipleri, 2 depoya baskın düzenledi. Operasyonda, depolarda bulunan 1 milyon litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. İmha edileceği öğrenilen akaryakıtın depodan taşındığı aktarıldı.

İzmir'de şoke eden operasyon! 2 depoya baskın yapıldı, bin ton ele geçirildi... İmha edilecek

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenledi.

BİN TON ELE GEÇİRİLDİ

Depolarda yapılan aramada, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

389f91a1-baea-4f16-8ad3-2c7e9f5849a4

İMHA EDİLECEK

Polis ekipleri tarafından 2 depoya yapılan operasyonda yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

Alkollü sürücüden 'pes' dediren sözler! 5 kilometre kaçtı, &quot;Ben sürmüyordum&quot; dediAlkollü sürücüden 'pes' dediren sözler! 5 kilometre kaçtı, "Ben sürmüyordum" dedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şeyi denedi, yakalanınca verdiği cevap şaşkına çevirdiHer şeyi denedi, yakalanınca verdiği cevap şaşkına çevirdi
Son dakika: Herkes merak ediyor! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... 'Konut ve kira fiyatları düşecek'Son dakika: Herkes merak ediyor! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... 'Konut ve kira fiyatları düşecek'
Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılarBu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar
Anahtar Kelimeler:
İzmir Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Son dakika: Herkes merak ediyor! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... 'Konut ve kira fiyatları düşecek'

Son dakika: Herkes merak ediyor! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... 'Konut ve kira fiyatları düşecek'

Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...

Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...

Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."

Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."

Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!

Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!

Şehir merkezine indiler! Polisler trafiği durdurdu

Şehir merkezine indiler! Polisler trafiği durdurdu

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.