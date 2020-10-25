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İzmir'de tablo vahim: Vaka sayısı 10 günde ikiye katlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde ise ikiye katlandığını belirterek koronavirüs konusunda uyarıda bulundu.

İzmir'de tablo vahim: Vaka sayısı 10 günde ikiye katlandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Köşger yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de Kovid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.

'SON 10 GÜNDE VAKA SAYISI İKİYE KATLANDI'

İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Koronanın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

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