İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatal'dan Ödemiş istikametine giden Recep Çağlar yönetimindeki otomobil, İlkkurşun mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yol kenarına düşen araçtaki Recep Çağlar'ı Ödemiş Devlet Hastanesine, Hasret Çağlar ve aynı aileden olduğu öğrenilen 2 kişiyi Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Hasret Çağlar, hastanede hayatını kaybetti. (AA)

