HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de tedirgin eden görüntü! Görenler sahile koştu

İzmir'de tedirgin eden görüntü! Görenler sahile koştu

19.03.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Foça ilçesinde deniz suyu yaklaşık 20 metre kadar çekildi. Deniz suyunun çekilmesiyle ortaya iskelelerin ayakları çıktı. Foçalıları tedirgin eden doğa olayı ile ilgili konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi İklim Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, endişe edilecek bir durumun olmadığını ve bu aylarda çekilmelerin yaşanabileceğini söyledi.

İzmir'de tedirgin eden görüntü! Görenler sahile koştu

İzmir'in Foça ilçesinde, deniz 20 metre kadar çekildi. Dokuz Eylül Üniversitesi İklim Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu aylarda, denizde 60 metreye kadar çekilmeler yaşanabilir. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Foça'da deniz 20 metre çekildi - Genel - İzmir - Foça

TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜLER

Foça'da bugün, deniz yer yer 20 metre çekildi. İlçe merkezindeki plajlarda ahşap iskeleler altında ve en belirgin olarak Mersinaki sahilinde görülen çekilmeyi Foçalılar da şaşkınlık ve tedirginlikle izlediklerini belirtti. Çekilme sonrası iskelelerden bazısı tamamen karada kaldı, sökülmüş bazı iskelelerin de beton ayakları ortaya çıktı. İlçeliler, denizdeki çekilmelerin olağanüstü bir durumun işareti olup olmadığını merak ettiklerini söyledi.

Foça'da deniz 20 metre çekildi - Genel - İzmir - Foça

"BU DURUM NORMAL GELMİYOR"

Foça sahilinde her sabah yürüyüş yaptığını belirten Deniz Osmanoğlu, "Denizin daha önce de çekildiği oluyordu. Ancak, şimdi olduğu gibi 10 metre, 20 metre çekildiği görülmemişti. 'Acaba bir şeyin habercisi mi' diye düşünmeden edemiyorum. Sahili boydan boya yürüdüm. Normalde deniz olan yerden yoldaymışım gibi yürüdüm. Bu durum bana normal gelmiyor" dedi.

Foça'da deniz 20 metre çekildi - Genel - İzmir - Foça

"HİÇ BU KADAR ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEDİM"

Foça'daki bir turizm işletmesinde 25 yıldır çalışan Erkan Akça, "Denizin daha önce 2-3 metre kadar çekildiği oluyordu. Rüzgarın durumuna göre bu durum değişebiliyordu ama bugün normalden daha fazla bir çekilme oldu. Diğer koylarda da durum aynı. Biz de yaşanan bu durumu merak ettik" diye konuştu.

Foça'da deniz 20 metre çekildi - Genel - İzmir - Foça

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Yaşananın her sene ortaya çıkan bir doğa olayı olduğunu vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi İklim Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her sene şubat ve mart aylarında bu durum yaşanır. Bu aylarda fazla olan kuzeyli rüzgarlar, suyu güneye indirir. Yüksek basınç ve gelgit olayı da bir araya gelince denizde 60 metreye kadar çekilmeler yaşanabilir. Endişe edilecek bir durum yok" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazartesi günü okullar tatil mi?Pazartesi günü okullar tatil mi?
İki kıtayı 6'ncı kez birleştirecek! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, tabyalar arasındaki boşlukların anlamı ne?İki kıtayı 6'ncı kez birleştirecek! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, tabyalar arasındaki boşlukların anlamı ne?
Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir Foça
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ulaşım durdu

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ulaşım durdu

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı buz kestirdi

Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı buz kestirdi

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi

Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi

50 bin TL'lik aracına 140 bin TL'lik ses sistemi kurdurdu!

50 bin TL'lik aracına 140 bin TL'lik ses sistemi kurdurdu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.