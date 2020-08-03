İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Edinilen bilgiye göre olay Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Dün saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekipleri, biri 16 yaşında 3 kadın ile, 9 yaşındaki bir erkek çocuğun cesedine ulaştı. 5 kişi suda bitkin halde bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Ölenlerden 1'inin cesedi Foça Bueno Plajı'na getirildi. Diğer 3 kişinin cesedi ile kurtarılan 5 kişi ise Foça Balıkçı Barınağı'na götürüldü. Kurtarılanlar arasındaki durumu ağır olan bir kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi balıkçı barınağında yaptı.
Batan teknede yaşamlarını yitiren 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Eli Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (8) olduğu belirlendi. Faciadan Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) Mustafa Güzel (29) yaralı olarak kurtarıldı.
Sağlıklı şekilde kurtarılan tekne kaptanı Adem D.'nin ise yaşanan kargaşadan yararlanıp, kaçtığı öğrenildi. Polis, Adem D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan kayıp olan 9 yaşındaki S.G.'yi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.'nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.
Öte yandan ilçede yaşanan tekne faciası öncesi, tekne içerisinde bulunan şahısların son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu teknenin Florya Tatil köyünde durdukları görüldü.
Kaynak: İHA-DHA