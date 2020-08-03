İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Edinilen bilgiye göre olay Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Dün saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekipleri, biri 16 yaşında 3 kadın ile, 9 yaşındaki bir erkek çocuğun cesedine ulaştı. 5 kişi suda bitkin halde bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Ölenlerden 1'inin cesedi Foça Bueno Plajı'na getirildi. Diğer 3 kişinin cesedi ile kurtarılan 5 kişi ise Foça Balıkçı Barınağı'na götürüldü. Kurtarılanlar arasındaki durumu ağır olan bir kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi balıkçı barınağında yaptı.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Batan teknede yaşamlarını yitiren 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Eli Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (8) olduğu belirlendi. Faciadan Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) Mustafa Güzel (29) yaralı olarak kurtarıldı.