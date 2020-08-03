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  4. İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 08:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı, Sahil Güvenlik tarafından 4 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi sağ kurtarıldı. Kayıp olduğu belirlenen 9 yaşındaki S.G'yi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 yolcuyla batan teknede facia adeta 'geliyorum' demiş. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan ve olayın ardından kayıplara karışan tekne sahibi her yerde aranıyor. Öte yandan teknede bulunanların batmadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı.

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Edinilen bilgiye göre olay Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Dün saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekipleri, biri 16 yaşında 3 kadın ile, 9 yaşındaki bir erkek çocuğun cesedine ulaştı. 5 kişi suda bitkin halde bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Ölenlerden 1'inin cesedi Foça Bueno Plajı'na getirildi. Diğer 3 kişinin cesedi ile kurtarılan 5 kişi ise Foça Balıkçı Barınağı'na götürüldü. Kurtarılanlar arasındaki durumu ağır olan bir kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi balıkçı barınağında yaptı.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Batan teknede yaşamlarını yitiren 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Eli Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (8) olduğu belirlendi. Faciadan Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) Mustafa Güzel (29) yaralı olarak kurtarıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Sağlıklı şekilde kurtarılan tekne kaptanı Adem D.'nin ise yaşanan kargaşadan yararlanıp, kaçtığı öğrenildi. Polis, Adem D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kayıp olan 9 yaşındaki S.G.'yi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

4 KİŞİLİK TEKNEYE 10 YOLCU ALMIŞ

Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.'nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.

FACİADAN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAF

Öte yandan ilçede yaşanan tekne faciası öncesi, tekne içerisinde bulunan şahısların son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu teknenin Florya Tatil köyünde durdukları görüldü.

Kaynak: İHA-DHA

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