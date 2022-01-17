İzmir'de trans birey Günay Özyıldız öldürüldü! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme

İzmir Karabağlar'da bir apartmanın girişinde kanlar içinde yatan kişiyi görenler ekipleri aradı. Ensesinden bıçaklandığı belirlenen 48 yaşındaki trans birey Günay Özyıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis, cinayetle ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay dün 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman girişinde bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan ve trans birey olduğu öğrenilen Günay Özyıldız’ın (48) ensesinden bıçaklandığı belirlendi. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Özyıldız’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak olayla ilgili 2 şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği düşünülen Ö.A. (20) ve olay yerine beraber geldikleri belirlenen Z.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

