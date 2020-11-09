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İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

İzmir'i vuran depremde enkaza dönen Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı. Yıkım yerine ulaşan arama- kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı. 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kimsenin kalmaması üzerine molozlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

Binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, yıkılan binadan toz bulutları yükseliyor.

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Kaynak: DHA


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