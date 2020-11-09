İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı. Yıkım yerine ulaşan arama- kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı. 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kimsenin kalmaması üzerine molozlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

Binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, yıkılan binadan toz bulutları yükseliyor.

Kaynak: DHA





