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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu

12.12.2020 00:37 | Son Güncelleme:
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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden gözaltına alınan 278 şüphelinin 116'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 8 Aralık'ta operasyon düzenlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda gözaltına alınan 278 şüpheliden 41'i emniyetteki ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel işleyiş ve mensupları hakkında faydalı nitelikte beyanda bulundukları değerlendirilerek serbest bırakıldı.

116 KİŞİ TUTUKLANDI

2 şüpheli sonradan değişen delil durumuna göre, 1 şüpheli mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanıp tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 234 şüpheliden 116'sı tutuklandı.

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60 ASKER İTİRAFÇI OLDU

118 şüpheli adli kontrol tedbirinin yeterli görülmesi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları ve diğer nedenlerle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı sayısı 60 olarak belirtildi.

10 şüpheli hakkında Kovid-19 tespiti, 2'si hakkında diğer sağlık nedenleri, 2’si hakkında operasyonun hemen öncesi işlem gördüklerinden gözaltı kararları iptal edilirken, 12 şüphelinin firari durumda olduğu, firari şüphelilerden 3'ünün yurt dışında bulunduğu belirtildi.

OLAY

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda 278 kişi gözaltına alınmıştı.

(AA)

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