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İzmir'deki mağarada bulundu: Teröristler hepsini oraya saklamış! Bornova'da DEAŞ operasyonunda ele geçirilenler şoke etti

18.09.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mağaraya teröristlerce çok sayıda malzeme gizlendiği ortaya çıktı. Kentte DEAŞ'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Operasyona dedektör köpekleri, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de katıldı.

İzmir'deki mağarada bulundu: Teröristler hepsini oraya saklamış! Bornova'da DEAŞ operasyonunda ele geçirilenler şoke etti

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında, Bornova ilçesindeki bir mağarada gizlenmiş, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

BORNOVA KIRSALINDA DEAŞ OPERASYONU

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Bornova ilçesinin kırsal bölgesinde, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyona Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de destek verdi.

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MAĞARAYA SAKLAMIŞLAR

Bir mağarada gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, jel dinamit lokumu, bomba yapımında kullanılan malzemeler, tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

EVLERİNDEN DE SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde 10 zanlı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da ruhsatsız tabancı, 2 otomatik av tüfeği, 19 tabanca fişeği ve 27 av tüfeği fişeği ile dijital materyaller bulundu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terörist

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