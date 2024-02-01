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  4. İzmir'deki metro istasyonunda ölümüne kavga! 19 yaşındaki Emirhan Yıldız hayatını kaybetti, kuzeni yaralı

İzmir'deki metro istasyonunda ölümüne kavga! 19 yaşındaki Emirhan Yıldız hayatını kaybetti, kuzeni yaralı

01.02.2024 06:08 | Son Güncelleme:
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İzmir Bornova'da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonrasında 19 yaşındaki Emirhan Yıldız hayatını kaybederken, kuzen, Serdar Yıldız ise aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki metro istasyonunda ölümüne kavga! 19 yaşındaki Emirhan Yıldız hayatını kaybetti, kuzeni yaralı

İzmir'deki olay, dün akşam saatlerinde Bornova Metro İstasyonunda meydana geldi. Metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında amca çocukları olduğu öğrenilen Emirhan Yıldız (19) ve Serdar Yıldız (19) vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Emirhan Yıldız yaşamını yitirdi. Kuzeni Serdar Yıldız'ın tedavisi sürerken, Emirhan Yıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü ortak çalışmada şüpheliler K.P. (17) ve Y.K.(19) gözaltına alındı.

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Şüpheliler, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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cinayet İzmir
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