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  4. İzmir'deki Şirinyer Hipodromu'nda meydan muharebesi gibi kavga!

İzmir'deki Şirinyer Hipodromu'nda meydan muharebesi gibi kavga!

31.07.2023 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle birbirlerine girdikleri kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'deki Şirinyer Hipodromu'nda meydan muharebesi gibi kavga!

Olay, dün, Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi. Atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi.

Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.

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MEYDAN MUHAREBESİ GİBİ KAVGA KAMERADA

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

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