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İzmir depreminde kaybolmuştu! 1 yıl sonra ortaya çıktı

15.10.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki depremde deniz suyunun taşması sonucu kaybolan tekne, 1 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

İzmir depreminde kaybolmuştu! 1 yıl sonra ortaya çıktı

Sığacık ilçesi açıklarında balıkçı teknelerinin radarına bir tekne takıldı. Batığı inceleyen balıkçılar, teknenin Selin Ceren Arslan Erkoke'ye ait olduğunu ve 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından deniz suyun taşmasıyla kaybolduğunu belirledi.

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KIYIYA YANAŞTIRILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Erkoke, başka bir teknenin yardımıyla teknesini kıyıya yanaştırdı.

"KEYFİNİ HİÇ ÇIKARAMAMIŞTIM"

Erkoke, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan teknesini bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Depremden üç gün önce aldığım teknemin keyfini hiç çıkaramamıştım. Teknemin adı Yaman. Yaman'ı baştan aşağıya yenileyip yeniden suya çıkarmak için bekleyeceğim." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir
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