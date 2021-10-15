İzmir depreminde kaybolmuştu! 1 yıl sonra ortaya çıktı

Sığacık ilçesi açıklarında balıkçı teknelerinin radarına bir tekne takıldı. Batığı inceleyen balıkçılar, teknenin Selin Ceren Arslan Erkoke'ye ait olduğunu ve 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından deniz suyun taşmasıyla kaybolduğunu belirledi.

KIYIYA YANAŞTIRILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Erkoke, başka bir teknenin yardımıyla teknesini kıyıya yanaştırdı.

"KEYFİNİ HİÇ ÇIKARAMAMIŞTIM"

Erkoke, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan teknesini bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Depremden üç gün önce aldığım teknemin keyfini hiç çıkaramamıştım. Teknemin adı Yaman. Yaman'ı baştan aşağıya yenileyip yeniden suya çıkarmak için bekleyeceğim." dedi. (AA)



