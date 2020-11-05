HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir depremine ameliyatta yakalandılar! Hastanın organları yer değiştirdi

İzmir depremine ameliyatta yakalandılar! Hastanın organları yer değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

İzmir'de yıkıcı depreme mide küçültme ameliyatı yaparken yakalanan doktor, soğukkanlılığı ile ameliyatı başarıyla sonlandırdı. Hemşire ve asistanı sakinleştiren doktor, deprem bittikten sonra ameliyata kaldığı yerden devam etti. Hastanın organlarını görüntüleyen kamera ise organların nasıl yer değiştirdiğini görüntüledi.

30 Ekim günü İzmir’de yaşanan ve 114 kişinin hayatına mal olan 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında herkes gibi işinin başında olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, özel bir hastanede ameliyattaydı.

Yurtdışından gelen bir hastasına mide küçültme ameliyatı yapan Op. Dr. Özgün Akgül, deprem başladığı esnada operasyona yeni başladıklarını ifade ederek, “Deprem sırasında ameliyathanede heyecanlanma oldu. Yanımızda hemşireler ve asistanlar heyecanlandı. Sorumlu kişi ben olduğum için herkesi sakinleştirmeye çalıştım. Depremden sonra da ameliyata devam ettik. Kapalı yöntem ameliyatta ekrana bakaran çalıştığımız için ilk önce depremi fark etmedim. Hemşire, hastaya temas ettiği için sallandı diye düşündüm. Şiddetlenince depremi fark ettim. Deprem olduğunu anlayınca hastaya zarar vermemek için işleme ara verip kullandığımız aletleri hastanın vücudundan uzaklaştırdım” dedi.

Ameliyathanede görevli hemşirelerden birisinin 26 haftalık hamile olduğunu söyleyen Op. Dr. Akgül, “Onun için endişelendim biraz. Kendisine ve bebeğine zarar gelmemesi için oturup dinlenmesini söyledim” dedi.

İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler! Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kameradaİzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler! Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada

'HASTALAR ÖNCE ALLAH'A SONRA BİZE EMANET'

Ameliyata girecek hastaların önce Allah’a sonra kendilerine emanet edildiklerini söyleyen Op. Dr. Akgül, “Hastanın canı bize emanet. Biz bu bilinçle depremden hemen sonra ameliyata devam ettik. Benim de iki tane küçük çocuğum var ve onları merak ettim. Eşim ne durumda bilmiyordum. Asistan arkadaşlarım haber verdi daha sonra. Bir sıkıntılarının olmadığını söyledi” diye konuştu.

DEPREMDE ORGANLAR ADETA YER DEĞİŞTİRDİ

Op. Dr. Akgül ve ekibinin deprem esnasında yaptıkları ameliyata ilişkin görüntüler de kameralara yansıdı. Deprem esnasında soğukkanlılığını koruyan Akgül’ün hemşire ve asistanları sakinleştirme çabalarının yer aldığı görüntülenirken, hastanın mide ve dalağını görüntüleyen kamera ise deprem anında organların nasıl yer değiştirdiğini kaydetti. Görüntülerde, en sık kanamanın görüldüğü yer olan mide ve dalak kısmında yer alan ameliyat aletinin deprem esnasında hastaya zarar vermemesi için çıkarıldığı anlar da yer alıyor.
(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Kahramanlar o anları anlattıKahramanlar o anları anlattı
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sonrası kurtarma ekibinde yer almışlardı! Kahramanlar o anları anlattı
Kahramanlar o anları anlattı
Telefon dolandırıcısı, parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı
Telefon dolandırıcısına şok! Parayı çekmeye bankaya gelince...
Dezenfektan yüzünden elleri tutuşan adam alevler içinde kaldı
Dezenfektan yüzünden elleri tutuşan adam alevler içinde kaldı
Hayırlı cumalar mesajları... 2020 Sevdiklerinize kısa cuma mesajları! Ayetli ve resimli cuma mesajları!
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Fatih'te dehşete düşüren görüntü! Filyasyon ekibine bıçak çekti
Dehşete düşüren görüntü! Filyasyon ekibine bıçakla saldırdı
Boşanmak isteyen eşini katletmişti! Cezası belli oldu
Boşanmak isteyen eşini katletmişti! Cezası belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.