İzmir depremine ameliyatta yakalandılar! Hastanın organları yer değiştirdi

30 Ekim günü İzmir’de yaşanan ve 114 kişinin hayatına mal olan 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında herkes gibi işinin başında olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, özel bir hastanede ameliyattaydı.

Yurtdışından gelen bir hastasına mide küçültme ameliyatı yapan Op. Dr. Özgün Akgül, deprem başladığı esnada operasyona yeni başladıklarını ifade ederek, “Deprem sırasında ameliyathanede heyecanlanma oldu. Yanımızda hemşireler ve asistanlar heyecanlandı. Sorumlu kişi ben olduğum için herkesi sakinleştirmeye çalıştım. Depremden sonra da ameliyata devam ettik. Kapalı yöntem ameliyatta ekrana bakaran çalıştığımız için ilk önce depremi fark etmedim. Hemşire, hastaya temas ettiği için sallandı diye düşündüm. Şiddetlenince depremi fark ettim. Deprem olduğunu anlayınca hastaya zarar vermemek için işleme ara verip kullandığımız aletleri hastanın vücudundan uzaklaştırdım” dedi.

Ameliyathanede görevli hemşirelerden birisinin 26 haftalık hamile olduğunu söyleyen Op. Dr. Akgül, “Onun için endişelendim biraz. Kendisine ve bebeğine zarar gelmemesi için oturup dinlenmesini söyledim” dedi.