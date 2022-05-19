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İzmir fener alayı saat kaçta? 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda kimin konseri olacak?

19.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir fener alayı saat kaçta? sorusunun yanıtı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenecek olan etkinlikler dolayısıyla merak konusu oldu. İzmirliler, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek 19 Mayıs etkinlikleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki İzmir fener alayı saat kaçta? 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda kimin konseri olacak? İşte ayrıntılar...

İzmir fener alayı saat kaçta? 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda kimin konseri olacak?

İzmir fener alayı saat kaçta? sorusunun yanıtı ile Gündoğdu Meydanı'nın adres bilgisi; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinliklere gitmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzmir fener alayı saat kaçta? 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda kimin konseri olacak? sorularının yanıtı ile otobüs, İZBAN ve vapur da dahil olmak üzere ulaşım olanaklarına haberimizde yer verdik...

İZMİR FENER ALAYI SAAT KAÇTA?

İzmir'de saat 20.00'de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşınacak.

19 MAYIS'TA GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA KİMİN KONSERİ OLACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlediği gençlik kampında gün boyu etkinlikler devam ederken, Gündoğdu Meydanı'nda saat 20.30'da rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak. Ardından DJ Mahmut Orhan sahneye çıkacak.

GÜNDOĞDU MEYDANI NEREDE?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

Bulunduğu yer: Cumhuriyet Myd.
Adres: Alsancak, 35220 Konak/İzmir

GÜNDOĞDU MEYDANI'NA NASIL GİDİLİR?

Gündoğdu Meydanı'na gitmek için Alsancak’ın herhangi bir yerine ulaşmanız yeterlidir. Gündoğdu Meydanı, Alsancak’ın her yerine yürüme mesafesindedir.

Buca’dan Alsancak’a gitmek için İZBAN kullanılabilir. Öte yandan Buca’dan Konak’a giden 104, 304 ve diğer Konak otobüsleri ile Konak’tan Alsancak’a gidilebilmektedir.

Bornova’dan Alsancak'a ulaşımın en kolay yolu, 63 numaralı otobüsle sağlanır. Bunun dışında metroya binip, İZBAN aktarmasıyla da kolayca Alsancak’a varılabilir.

Karşıyaka’dan vapurla, İZBAN ile Alsancak’a varılabilir.

Öte yandan metro istasyonu olan yerlerden, metroya binip Hilal ya da Halkapınar istasyonlarından İZBAN aktarmasıyla Alsancak’a ulaşılabilmektedir.

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