İzmir merkezli 18 ilde sahte rapor şebekesine operasyon! Aralarında doktorlar da var

Son dakika: İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Söz konusu operasyonda, sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında hastane çalışanları, doktor, devlet memuru, organizatör, sahte rapor sahiplerinin de olduğu 380 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte detaylar...

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı.

DEV OPERASYON

İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı. Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

