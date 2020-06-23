HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 12:43 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalama kararı olan 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında, rütbelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüte mensup olmayanların ordudan atılmalarını sağladıkları iddia edilen ve örgüt elebaşısı Gülen'i ziyaret ettikleri belirlenen 6'sı askeri öğrenci 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, biri kurmay 3 binbaşı, 4 üsteğmen ve 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Maltepe Askeri Lisesi ile Menteş Askeri Kampı'ndaki örgüte üye olmayanlara mobbing ve baskı uyguladıkları ve işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri iddia edildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin, örgüt üyesi olmayanların sicillerini de haksız yere bozdukları ve gerçek olmayan sağlık raporları hazırladıkları da iddialar arasında yer aldı.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Süper hücre uyarısı: Devam edecekSüper hücre uyarısı: Devam edecek
2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı

En Çok Okunan Haberler

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Çankırı'da deprem!

Çankırı'da deprem!

Meteoroloji açıkladı! Bu illerde oturanlar dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu illerde oturanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Diğer Haberler
Prof. Dr. Orhan Şen'den süper hücre uyarısı: Yağışları görmeye devam edeceğiz

Süper hücre uyarısı: Devam edecek

Baro başkanlarının Ankara'daki yürüyüşüne izin çıktı! Alana gelen Metin Feyzioğlu'na şok tepki

Baro başkanlarının Ankara'daki yürüyüşüne izin çıktı

MSB duyurdu! Hudut hatlarında esrar ve kaçak sigara ele geçirildi

MSB duyurdu! Hudut hatlarında esrar ve kaçak sigara ele geçirildi

TBMM'de 6 personelde koronavirüs çıktı

TBMM'de koronavirüs paniği

Anneanne dedektif gibi iz sürdü! Kayıp liseli genç kız bulundu

Kayıp liseli genç kız bulundu

Minibüs şoförüne maske uyarısı yapan kadın önce hakarete uğradı ardından araçtan indirildi

Maske ve sigara uyarısı yapan kadının başına gelmeyen kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.