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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 135’e yükseldi

24.02.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 135’e yükseldi

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 135’i gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen 148 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 135’i gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen 148 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen 148 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 47 ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

135 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturmayla ilgili hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartılan şüpheliler arasında 1 albay, 3 binbaşı, 8 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 66 astsubay, 25 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu bildirildi. Ayrıca şüphelilerin 18’inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 12’sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 38’inin Jandarma Genel Komutanlığı, 19’unun Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olduğu öğrenildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 135’i gözaltına alınırken; şüphelilerin 103’ü muvazzaf 134 asker ile 14’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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