İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 150 oldu

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123’ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 150’sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri paylaşımına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün “mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen, farklı rütbelerdeki 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.