HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 150 oldu

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 150 oldu

23.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123’ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 150’sinin gözaltına alındığı öğrenildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri paylaşımına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün “mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen, farklı rütbelerdeki 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.150 şüpheli gözaltındaÖte yandan gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüpheliden 150’sinin gözaltına alındığı öğrenilirken, 2 şüphelinin operasyon tarihinden önce farklı birimce işlem yapıldığından haklarındaki gözaltı kararı iptal edildi.

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123’ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 150’sinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri paylaşımına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün “mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen, farklı rütbelerdeki 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

150 şüpheli gözaltında
Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüpheliden 150’sinin gözaltına alındığı öğrenilirken, 2 şüphelinin operasyon tarihinden önce farklı birimce işlem yapıldığından haklarındaki gözaltı kararı iptal edildi. 1 şüphelinin hakkındaki gözaltı kararı, Covid-19 nedeniyle iptal edilirken, 31 şüphelinin ise firari durumda olduğu ifade edildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.

Rütbeli personeller var
Gözaltı kararı verilenlerin 39’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6’sının ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenilirken, şüphelilerin 2’si albay, 7’si binbaşı, 10’u yüzbaşı, 22’si üsteğmen, 2’si teğmen, 95’i astsubay, 8’i uzman çavuş rütbesinde olduğu ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Skandal olay! 'Su içirmeyin' diyen doktorlara saldırdıSkandal olay! 'Su içirmeyin' diyen doktorlara saldırdı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası | 23 Mart Koronavirüs risk haritasında hangi illerin rengi değişti?

Güncel Türkiye Koronavirüs risk haritası

Hastanede skandal olay! Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesi için uyaran doktorlara saldırdı

Skandal olay! 'Su içirmeyin' diyen doktorlara saldırdı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.