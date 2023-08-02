İzmir metrosunda grev bitti, yumruklar konuştu! Kimsenin ayırmadığı kavga anbean görüntülendi

İzmir metrosunda grevin tamamlandığı ilk gün, iki vatandaş arasında yaşanan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BİR ANDA YUMRUKLAR KONUŞMAYA BAŞLADI

Olay bugün sabah saatlerinde Fahrettin Altay - Bornova seferi yapan İzmir metrosunda gerçekleşti. İki vatandaş arasında yaşanan tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. İki kişinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KİMSE AYIRMADI

Kavga anında tarafları kimsenin ayırmaya kalkışmaması da dikkat çekti.

(İHA)

