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İzmir metrosunda grev bitti, yumruklar konuştu! Kimsenin ayırmadığı kavga anbean görüntülendi

02.08.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tramvay ve metro personelinin grevi iki gün sürdü, toplu ulaşım araçları bugün seferlere yeniden başladı. Seferlerin başladığı ilk gün İzmir metrosu yumrukların konuştuğu bir kavgaya sahne oldu. Kimsenin ayırmaya kalkışmadığı o kavga kameraya yansıdı.

İzmir metrosunda grev bitti, yumruklar konuştu! Kimsenin ayırmadığı kavga anbean görüntülendi

İzmir metrosunda grevin tamamlandığı ilk gün, iki vatandaş arasında yaşanan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BİR ANDA YUMRUKLAR KONUŞMAYA BAŞLADI

Olay bugün sabah saatlerinde Fahrettin Altay - Bornova seferi yapan İzmir metrosunda gerçekleşti. İki vatandaş arasında yaşanan tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. İki kişinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KİMSE AYIRMADI

Kavga anında tarafları kimsenin ayırmaya kalkışmaması da dikkat çekti.

(İHA)

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İzmir metro kavga

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