İzmir polisi dedektif gibi iz sürdü! Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Kaza, sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi numara 554’ün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalandıktan sonra yere düşen şahıs kanlar içerisinde kalırken, otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki kişi kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişinin evsiz ve sokaklarda yaşadığı ileri sürülürken, yapılan incelemeler sonucunda cenazenin Sebayittin Çayırtepe’ye (60) ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çayırtepe’nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMERA VE PTS KAYITLARI İNCELENDİ

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın geçiş güzergahı üzerinde bulunan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu ile PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını inceledi. İlk olarak aracın renk ve modelini tespit eden ekipler, ardından yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda otomobilin plakasını belirledi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine sistem üzerinden şüpheli şahsın Burak Y. (34) olduğu ve adresinin ise Menderes ilçesinde bulunduğunun tespiti üzerine ekipler harekete geçti. Adrese giden ekipler tarafından tespit edilen otomobil bulunurken, aracın sol ön camının kırık olduğu ve kaput kısmında ise göçük olduğu görüldü. Şüpheli şahsın evine giden polisler Burak Y.’yi burada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)



