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  4. İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

15.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazanırken son dakika olarak yayımlanan veriler de anbean incelenmeye devam ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi geçtiğimiz gün 17:00'de sona erdi. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları merak edildi. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları haberimizde. İşte İzmir seçim sonuçları...

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

İzmir seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Urla ilçelerinde oy kullanan seçmenler İzmir seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. İşte, Mynet.com İzmir seçim sonuçları canlı takip ekranı...

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

OY KULLANMA

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GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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