İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

İzmir seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Urla ilçelerinde oy kullanan seçmenler İzmir seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. İşte, Mynet.com İzmir seçim sonuçları canlı takip ekranı...
Seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!