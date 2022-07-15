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  4. İzmir Valisi Köşger'den 'yangın' uyarısı: 3 gün boyunca dikkat!

İzmir Valisi Köşger'den 'yangın' uyarısı: 3 gün boyunca dikkat!

15.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Çeşme'de çıkan orman yangınları dün kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den 'yangın' uyarısı geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Vali Köşger, "Bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Köşger'den 'yangın' uyarısı: 3 gün boyunca dikkat!

İzmir Çeşme'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları, dün kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden ve 7 kişinin gözaltına alındığı yangınlar sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den 'yangın' uyarısı geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Vali Köşger, "Bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.

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7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karaköy mevkisindeki Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikte, 13 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve bir kişiye ait 2 hektarlık makilikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği İzmir-Çeşme otoyolu önlem amacıyla trafiğe kapatıldı, sürücüler Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirildi. Yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 kişinin ise işlemleri sürüyor.

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AYNI GÜN 2'NCİ YANGIN

Karaköy mevkisindeki alevleri söndürme çalışmaları sürerken, aynı gün saat 18.00 sıralarında bu kez Ovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, buradaki yangına da 2 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Ovacık Mahallesi'ndeki 2 sitede oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca hem Karaköy mevkisinde hem de Ovacık'taki yangınlara müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangınlar dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Her iki yangında toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

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Alevlerin yeniden canlanmaması için her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

VALİ UYARDI: 3 GÜN BOYUNCA DİKKAT!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de olası yangınlara karşı uyararak "Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.

(DHA)


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