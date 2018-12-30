İzmir'de 109 düzensiz göçmenin yakalanması

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı göç organizatörü olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Demircili Mahallesi sahil kesiminde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan bir grubun olduğu bilgisini alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan ve organizatör oldukları iddia edilen 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y. tutuklandı.

Jandarma operasyonuyla yakalanan ve çoğunluğu Orta Afrika ve Kongo uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

