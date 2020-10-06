HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İzmir’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 04:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra ambulans ile hastaneye götürülürken kalbi duran genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Edinilen bilgiye göre olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 Sokak meydana geldi.

İzmir’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İzmir’in Bornova ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra ambulans ile hastaneye götürülürken kalbi duran genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 Sokak meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Eralp Kılınç, gece geç saatlerde fenalık geçirdi. Durumu gören ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Kılınç’ın, yolda seyir halindeyken kalbi durdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen Eralp Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Eralp Kılınç’ın düzenli olarak spor salona gittiği ve vücut geliştirmek için spor yaptığı öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından Kılınç’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Klor fabrikasında feci kaza: Yaralılar varKlor fabrikasında feci kaza: Yaralılar var
Spotify kapanıyor mu?Spotify kapanıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
İzmir'de metro raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de metro raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: Yaralılar var
Klor fabrikasında feci kaza: Yaralılar var
Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeleri ilaç kutusunda kaçırırken yakalandılar
Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeleri ilaç kutusunda kaçırırken yakalandılar
İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Avcılar TEM Otoyolu'nda TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
Avcılar TEM Otoyolu'nda TIR devrildi
Arnavutköy'de korkunç kaza! Otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak ağır yaralandı
Arnavutköy'de korkunç kaza!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.