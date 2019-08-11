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İzmir'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

İzmir'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4'ü çocuk 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Karaada Güneyi önlerinde Sahil Güvenlik Botu bir botu durdurdu. Ekipler bottaki 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Karaada açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Durdurulan botta biri çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Çeşme düzensiz göçmen izmir

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