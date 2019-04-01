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İzmir'de cezaevinde olan muhtar adayı en fazla oyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde 10 Mart'ta "tarihi eser kaçakçılığı" iddiasıyla cezaevinde bulunan Çamyayla Mahallesi Muhtarı Ali Uysal, 3 kişinin yarıştığı seçimde 126 oyla ilk sırada yer aldı - Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran: - "Ali Uysal'ın mazbatasını alıp almayacağına karar verecek olan ilçe seçim kuruludur"

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, "tarih eser kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklanan Çamyayla Mahallesi Muhtarı Ali Uysal, aday olduğu seçimde tekrar en fazla oyu alan isim oldu.

Çamyayla Mahalle Muhtarı ve adayı olan Ali Uysal, 10 Mart günü Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne
bağlı ekipler tarafından, düzenlenen
operasyon kapsamında "Tarihi eser kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinde bulunan Uysal, 3 kişinin yarıştığı seçimde 126 oy alarak muhtarlık seçiminde ilk sırada yer aldı. Diğer adaylar Mehmet Kılınç 108, Hayati Dağlı ise 75 oyda kaldı.

Ödemiş Muhtarlar
Derneği Başkanı Nihat Savuran, yaptığı açıklamada, Ali Uysal'ın adaylık sürecinde gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

Muhtarlık seçiminde Uysal'ın en fazla oy alan isim konumunda bulunduğunu kaydeden Savuran, "Ali Uysal'ın mazbatasını alıp almayacağına karar verecek olan, ilçe seçim kuruludur." dedi.

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cezaevi muhtar Ödemiş seçim2019 seçim

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