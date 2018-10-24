İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 15 Iraklının cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan 23 kişinin cenazesinden 15'inin işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Haitham Ahmet Star, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir heyet ile kazada hayatını kaybeden 6'sı çocuk, 2'si kadın 15 kişinin Iraklı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Star, morgdaki diğer 8 cenazenin teşhisi için de Irak'tan ailelerin geleceğini belirterek, "Kazada hayatını kaybeden 15 kişinin cenazesini aldık. Cenazeleri uçakla Irak'a götüreceğiz." dedi.

Star, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a ve yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden bir Iraklı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir minibüsün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması üzerine jandarma ekiplerince uyarı ateşi açılması sonucu seken kurşunun isabet etmesiyle yaşamını yitiren Irak uyruklu bir kişinin cenazesinin de uçakla Irak'a götürüleceği öğrenildi.

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde Değirmençay'a devrilmesi sonucu 23 düzensiz göçmen ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden aralarında kamyon şoförü Yılmaz'ın da olduğu 11'i tutuklanmış 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

