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İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETO) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETO) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ ile bağlantılarının olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda emekli 1 albay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç uzman doktor, 1 örgüte muzahir okullarda çalışmış ihraç öğretmenin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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