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İzmir'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin örgütsel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 16 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin örgütsel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin, güncel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, örgütle ilgili herhangi bir kaydı bulunmayan ve 'temiz' olarak adlandırdıkları kişiler üzerinden kiraladıkları tespit edilen gaybubet evlerine, bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan, örgütsel faaliyetlerine devam eden ve sahte kimlik kullanan, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 16 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı tespit edilen 19 bin 260 TL, 2 bin 500 euro, 6 bin 20 dolar, 2 altın bilezik, 24 çeyrek altın, 2 yarım altın ve 4 Cumhuriyet altını ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin, gaybubet evleri olarak adlandırdıkları evleri yakalanma tehlikesine karşı sürekli olarak değiştirdiği ve yakın akrabalarına bile bu evlerden söz etmedikleri ifade edildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 16 gözaltıİzmir'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 16 gözaltıİzmir'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 16 gözaltı

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