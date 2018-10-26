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İzmir'de, FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖPDY'nin örgütsel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, 'temiz' olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İZMİR'de, FETÖPDY'nin örgütsel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, 'temiz' olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖPDY'nin, güncel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, örgütle ilgili herhangi bir kaydı bulunmayan ve 'temiz' olarak adlandırdıkları kişiler üzerinden kiraladıkları tespit edilen gaybubet evlerine, bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, FETÖPDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan, örgütsel faaliyetlerine devam eden ve sahte kimlik kullanan, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 16 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı tespit edilen 19 bin 260 TL, 2 bin 500 euro, 6 bin 20 dolar, 2 altın bilezik, 24 çeyrek altın, 2 yarım altın ve 4 Cumhuriyet altını ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin, gaybubet evleri olarak adlandırdıkları evleri yakalanma tehlikesine karşı sürekli olarak değiştirdiği ve yakın akrabalarına bile bu evlerden söz etmedikleri öğrenildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü
Haber Davut CAN - İZMİR, (DHA)

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