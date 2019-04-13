HABER

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 01:04 | Son Güncelleme

Beydağ ilçesinde Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın mazbatasını aldıktan sonra ilçe halkına verdiği yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 71 kişi hastaneye kaldırıldı - Ödemiş İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Kipici: - "Durumu ciddi olan herhangi bir hastamız şu anda yok"

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlar için verdiği yemeği yedikten sonra fenalaşan 71 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart seçimlerinde Beydağ Belediye Başkanı seçilen Feridun Yılmazlar, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra, görevi eski başkan Vasfi Şentürk'ten devralarak teşekkür yemeği organize etti.

Kent meydanında ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan oluşan menüyü yiyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 71 kişi akşam saatlerinde fenalaştı.

Vatandaşlar bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle Beydağ, Ödemiş ve Tire Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ödemiş İlçe Sağlık Müdürü Ahmet
Kipici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye önünde dağıtılan yemeğe katılan 71 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere resmi başvuru yaptıklarını bildirdi.

Kipici, "Hastalardan 14'ünün servislere yatışları yapılmış durumdadır. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte gerekli incelemeler yapılmaktadır. Ödemiş Devlet Hastanesine 26 başvuru, olayın meydana geldiği
Beydağ ilçemizde 43 başvuru, Tire hastanemizde de 2 hasta başvurusu oldu. Durumu ciddi olan
herhangi bir hastamız şu anda yok. Gerekli müdahale yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Ödemiş Kaymakamlığınca da yemeklerden numuneler alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Pakistan’da 100 çiftin evlendiği toplu düğün töreninde renkli görüntüler oluştuPakistan’da 100 çiftin evlendiği toplu düğün töreninde renkli görüntüler oluştu
İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltıİki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beydağ tavuk pilav zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da iki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.