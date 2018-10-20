İzmir'de inşaat alanında yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangın hasara neden oldu.
Akdeniz Mahallesi Vali Kazım Dirik Caddesi'ndeki şantiyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada inşaat alanında bulunan bir piknik tüpü patladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.
Olayın görgü tanığı özel güvenlik görevlisi Adnan Hekimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri fark ederek inşaat alanına gittiğini söyledi.
Müdahale etmek isterken yolun ortasında patlama sesi duyduğunu belirten Hekimoğlu, hemen itfaiye ve polisi bilgilendirdiğini ifade etti.
Şantiyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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