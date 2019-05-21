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İzmir'de kayıp kardeşler aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

Bornova ilçesinde bir kadının 2 çocuğundan haber alamadığı gerekçesiyle polise başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı - Anne Şule Kandemir: - "Bana haber vermeden aniden bir yere gidecek çocuklar değildiler. Polise giderek fotoğraflarını verdim ve kayıp müracaatı yaptım ama hala hiçbir haber alamıyorum, çok endişeliyim"

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir annenin 2 çocuğundan haber alamadığını polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Şule Kandemir (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları 14 yaşındaki Emirhan Akkuş ve 15 yaşındaki Talha Akkuş'la irtibatının dün öğleden sonra kesildiğini ve bir daha haber alamadığını söyledi.

Güçlükle konuşan ve gözyaşı döken anne Kandemir, "Emirhan 8. sınıfa gidiyor. Dün bir sınava girdi. Sınavdan sonra ise okul dağıldı ama eve gelmedi. Telefonla da kendisine ulaşamadım. Emirhan'a ulaşamayınca büyük oğlumu telefonla aradım. Bu sefer onun cep telefonunun da kapalı olduğunu gördüm. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine polise giderek kayıp müracaatında bulunduklarını anlatan Kandemir, şöyle konuştu:

"Okuldaki arkadaşlarına babalarının yanına gideceklerini söylemişler ama orada da yoklar. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bana haber vermeden aniden bir yere gidecek çocuklar değildiler. Polise giderek fotoğraflarını verdim ve kayıp müracaatı yaptım ama hala hiçbir haber alamıyorum, çok endişeliyim. Çocuklarım benim şu anda ne halde olduğumu çok iyi biliyorlar, beni iyi tanırlar. Lütfen gelsinler artık."

Kandemir, iki çocuğunun komşularının oğluyla gittiklerine dair bir iddia olduğunu da ifade etti.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Emirhan ve Talha Akkuş'un bulunması için çalışma başlattığı belirtildi.

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