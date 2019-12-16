HABER

İzmir'de kızı öldürülen babadan suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 18:16 | Son Güncelleme

Baba Osman Toprak: - "Bana bu acıyı yaşatan İ.T. ve azmettirerek suça ortak olan annesi V.T'nin en ağır cezayı almalarını istiyorum"

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden 38 yaşındaki Filiz T'nin babası Osman Toprak, kızının eşi İ.T. ve kayınvalidesi V.T. hakkında Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Evladını dün toprağa veren Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kayınvalidesi ile aynı evde yaşadığını, damadın annesinin yaşanan olaylardan haberdar olmamasının imkansız olduğunu söyledi.

Toprak, kızının sabah çok erken saatlerde çalışmak için tarlaya gittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğleye kadar çalıştıktan sonra o yorgunluğa rağmen bir de öğleden sonra başka bir tarlaya giderek evine ekmek getiriyordu. Bir de kalkmış kızıma 'ellerin nasırlı' diye hakaret ediyormuş. Sağlığım el verdiği sürece hukuk mücadelesini sürdürerek, bana bu acıyı yaşatan İ.T. ve yaşanan olayla ilgili doğrudan doğruya azmettirerek suça ortak olan V.T'nin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bu konuda yüce adalete sonuna kadar güveniyorum."

Kızının organlarının bağışlandığını kaydeden baba Toprak, "Kızım öldü ama başkalarının, kızımın organlarıyla hayat bulacak olması beni mutlu etti." dedi.

Ödemiş ilçesinde 10 Aralık Salı günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Filiz T'nin beyin travması geçirdiği belirlenmiş, omuriliğinde de kırık tespit edilmişti. Yoğun bakıma alınan kadını darbettiği ileri sürülen İ.T, üç gün sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Filiz T, önceki gece hayatını kaybetmiş, organları ailesince bağışlanmıştı.

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)
Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın paniğiSarıkamış Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba Savcılık şikayet

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Bakırköy'deki 'gürültü' kavgasında karar verildi!

'Gürültü' kavgasında karar verildi!

Necip Hablemitoğlu'nun suikasttan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı

Suikast sonucunda hayatını kaybetmişti! 17 yıl sonra son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Kayak merkezindeki otelde yangın paniği!

Kayak merkezindeki otelde yangın paniği!

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker istifa etti

Halk TV'de üst düzey ayrılık! Sürpriz istifa

Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.