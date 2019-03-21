İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37. kez düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Kıyı adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Sanat Merkezi'nde 24 Mart'ta sahnelenecek ve yazar Wajdi Mouawad'ın kaleminden çıkan Kıyı, savaş nedeniyle göç ettiği Batı'da ölen bir babanın cenazesinin defnedilmek üzere oğlu tarafından memleketine getirilmesi ve mezar yeri arayışını anlatıyor.

Savaş nedeniyle toprakta babasını gömecek yer bulamayan oğul, uzun süren yolculuğunda tiyatro ve edebiyat tarihinin Oidipus, Hamlet, Mişkin, Antigone gibi önemli figürleriyle karşılaşarak yolculuğunu sürdürür.

İnsanlık tarihini kateden Kıyı için "sürgün", "kurban", "göç", "şiddet", "kahkaha" gibi kavramlarla örülü "denizlere yolların çıktığı" bir "yol" oyunu.

Onur Ünsal, Uluç Esen, Caner Erdem, Mert Şişmanlar, Melek Ceylan, Barış Yurtsever, Çağla Buldak, Talha Kaya'nın rollerini üstlendiği oyunu Ayberk Erkay çevirdi.

Kemal Aydoğan’ın yönettiği oyunun müziklerini Ulaş Özdemir, sahne tasarımını Bengi Günay, Işık tasarımını İrfan Varlı, afiş tasarımını Pelin Kırca yapıyor.