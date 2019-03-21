HABER

İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

37. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında "Kıyı" adlı oyun sahnelenecek

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37. kez düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Kıyı adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Sanat Merkezi'nde 24 Mart'ta sahnelenecek ve yazar Wajdi Mouawad'ın kaleminden çıkan Kıyı, savaş nedeniyle göç ettiği Batı'da ölen bir babanın cenazesinin defnedilmek üzere oğlu tarafından memleketine getirilmesi ve mezar yeri arayışını anlatıyor.

Savaş nedeniyle toprakta babasını gömecek yer bulamayan oğul, uzun süren yolculuğunda tiyatro ve edebiyat tarihinin Oidipus, Hamlet, Mişkin, Antigone gibi önemli figürleriyle karşılaşarak yolculuğunu sürdürür.

İnsanlık tarihini kateden Kıyı için "sürgün", "kurban", "göç", "şiddet", "kahkaha" gibi kavramlarla örülü "denizlere yolların çıktığı" bir "yol" oyunu.

Onur Ünsal, Uluç Esen, Caner Erdem, Mert Şişmanlar, Melek Ceylan, Barış Yurtsever, Çağla Buldak, Talha Kaya'nın rollerini üstlendiği oyunu Ayberk Erkay çevirdi.

Kemal Aydoğan’ın yönettiği oyunun müziklerini Ulaş Özdemir, sahne tasarımını Bengi Günay, Işık tasarımını İrfan Varlı, afiş tasarımını Pelin Kırca yapıyor.

- Karşıyaka Sahnesi açılıyor

İzmir Devlet Tiyatrosu, 21-22-23-26 ve 27 Mart tarihlerinde Konak Sahnesi'nde "Türkiye Kayası" adlı eseri sahneleyecek.

Fehime Seven'in yazdığı ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudu, geçmişten kopma ve aidiyetlerini geride bırakma çabası ile sınır kapısında yaşadıkları güçlükleri anlatan eseri Seval Erözmen yönetiyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, yenilenen Karşıyaka Sahnesi'nin açılışını da Müsahipzade Celal'in yazdığı ve rejisörlüğünü Metin Oyman'ın üstlendiği oyunla gerçekleştirecek.

Oyun, kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa’nın konağında cariye olan Nurhayat'ın aşkını konu alıyor.

Göksu semtindeki eğlenceler, Karagöz ve Ortaoyunu gibi geleneksel sanatlar, ustalığa yükselmek için düzenlenen peştamal kuşanma töreni ve eski İstanbul yaşamının kaybolmaya yüz tutan nice değerleri, aşıkların hikayesine arka plan oluşturuyor.

Birbirlerine kavuşmak için nice güçlüğü aşan, zorlu maceraları göze alan genç aşıkların hikayesi, müzikli, danslı ve eğlenceli bir anlatımla sunuluyor.

Oyun, 21-22-23-24 ve 27 Mart tarihlerinde Karşıyaka Sahnesi'nde seyircisini ağırlayacak.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesinde 21-22-23 ve 27 Mart tarihlerinde "Paraya Hayır" sahnelenecek.

Flavia Coste'nin yazdığı, Can Kapyalı'nın Türkçeye çevirdiği ve Levent Ulukut'un yönettiği eserde, piyangodan çıkan para yüzünden ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

- Senfoni, opera

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 22 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Cemi'i Can Deliorman şefliğindeki konserde keman sanatçısı Ersun Kocaoğlu'nu ağırlayacak.

Konserde E. Chausson'un Poeme, C. Saint Seans'ın Havanaise ve F. Schubert'in Senfoni No.4 adlı eserleri seslendirilecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi de 23 Mart'ta El Hamra Sahnesi'ndeki programın da P.I. Çaykovski'nin Romeo ve Juliet adlı eserini bale severlerle buluşturacak.

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
Gürkan Şef: Okul harçlığım için restoranda bulaşık yıkadımGürkan Şef: Okul harçlığım için restoranda bulaşık yıkadım
Bursa akıllı kavşaklarla trafik yoğunluğundan kurtulacakBursa akıllı kavşaklarla trafik yoğunluğundan kurtulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik Kültür Sanat tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Silivri'de çiftlikte yangın

Silivri'de çiftlikte yangın

Malatya'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü

Dün Denizli bugün Malatya! Art arda depremler

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! İşte beklenen hava durumu

Milyonları ilgilendiren haber geldi!

Günlük burç yorumları 21 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Güneş, Koç burcuna geçiyor!

Av tüfeğiyle vurulan köpeğin röntgeni şoke etti

Şoke eden detay! Gerçek röntgeni çekince ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.