İzmir'de organ bağışına bisikletli destek

Organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını aktaran Sönmez, "Ülkemizde 25 binin üzerinde hastamız organ nakli olmayı bekliyor. Bunların çoğunluğu böbrek nakli olmayı bekleyen hastalar. İzmir organ bağışı konusunda lider, 60 bine yakın organ bağışında bulunan vatandaşımız var ama bu rakam da yetmiyor." dedi.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özgür Sönmez, organ bağışı konusunda İzmir halkının çok duyarlı olduğunu, hem bağış hem de farkındalık etkinliklerine yoğun katılım gösterdiğini belirtti.

Karşıyaka Sahili ve Anadolu Caddesi üzerinden Konak'a gelen yüzlerce bisikletçiye çevredekiler alkışlayarak ve korna çalarak destek verdi.

Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen bisiklet kulüpleri üyeleri ve halk, organ bağışı standında bilgi aldı, bazıları organ bağışında bulundu. Bisikletçiler, etkinliğe katılan 2 yaşındaki Kartal Güney'le hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Yeğenine karaciğer dokusunu veren Polat da sürüşe katıldı

Etkinliğe katılan Cemil Polat da 9 yaşındaki yeğeni Onur Toprak Songur'a 6 aylıkken karaciğer dokusunu verdiğini söyledi.

Her yıl bu etkinliğe katıldığını anlatan Polat, "İnsanların organ nakli ve bağışı konusunda bilgilenmesi için böyle etkinlikler daha çok yapılmalı. Herkes organ bağışında bulunmalı." dedi.

Bisiklet turuna katılan 76 yaşındaki Oktay Toygar ise organ bağışının toplumun tüm kesimlerine anlatılması gerektiğini ifade etti.

