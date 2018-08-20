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İzmir'de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yolaçan B.C.G., U.K.

İzmir'de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yolaçan B.C.G., U.K. ve R.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada olayın siyasi yönünün bulunmadığı, şüphelilerin kız arkadaş meselesi yüzünden yaptıkları ses bombasını patlattıkları ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sevgi Mahallesi 84 Sokak'ta meydana geldi. B.C.G., U.K. ve R.S. hafif ticari araçla geldikleri polis lojmanları yakınında sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atarak hızla uzaklaştı. Büyük bir gürültüyle patlayan EYP'yi duyan mahalle sakinleri endişe içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede EYP'nin ses bombası olduğunu belirledi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, EYP'yi atanların kimliklerini belirledi.
Yapılan operasyonda B.C.G., U.K. ve R.S. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C.G., U.K. ve R.S.'nin emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ettiği öğrenildi. Polisin yaptığı sorguda olayın siyasi boyutunun olmadığı, kız arkadaş meselesi olduğu ortaya çıktı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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