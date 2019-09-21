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İzmir'de yol verme kavgası sonrası ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bornova'da tartıştığı minibüs sürücüsü ve yanındakiler tarafından darbedilen otomobil sürücüsü, hayatını kaybetti - Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücünün ölümü sonucu 3 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada darbedilen sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kullandığı otomobille Nilüfer Kavşağından geçtiği sırada bir minibüs sürücüsüyle tartışan Mustafa Atmaca, sürücü ve yanındakiler tarafından darbedildi.

Ailesi tarafından Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürülen Mustafa Atmaca, yolda yaşamını yitirdi.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Atmaca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.Y, O.K. ve Ç.V'yi gözaltına aldı.

Atmaca'nın cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından Giresun'a gönderildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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