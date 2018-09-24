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İzmir'de zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 04:50 | Son Güncelleme

İzmir'de zincirleme trafik kazası

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Çiğli'den merkez istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AT 2123 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Caddesi Çiğli Belediyesi yakınlarında kontrolden çıkarak Abdülkadir Bora idaresindeki 35 KG 3869 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar farklı şeritlerdeki Bayram Kuzgun yönetimindeki 35 T 7514 plakalı ticari araca, Serkan Kılıç kontrolündeki 35 DD 3973 plakalı otomobile ve park halindeki 35 T 5563 plakalı ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Anadolu Caddesi araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri hafif ticari aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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